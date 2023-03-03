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Прокуратура в Ярославле потребовала расторгнуть соглашение о тутаевских охотничьих угодьях

Тутаевская межрайонная прокуратура обратилась с требованием о расторжении охотхозяйственного соглашения, заключенного между департаментом охраны окружающей среды Ярославской области и ЯРОО «Областное общество охотников и рыболовов». Как подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда, иск подан в Кировский районный суд Ярославля.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на расторжении охотхозяйственного соглашения по тутаевским угодьям настаивал министр природных ресурсов Александр Козлов, направивший соответствующее письмо губернатору Михаилу Евраеву. Требование появилось после скандальной охоты, когда в декабре 2022 года охотники в лесах под Тутаевом расстреляли 20 лосей, имея разрешение на добычу всего 4 особей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому проходит бывший руководитель тутаевского отделения «Областного общества охотников и рыболовов».

Само соглашение заключено 17 июля 2012 года между департаментом охраны окружающей среды Ярославской области и «Областным обществом охотников и рыболовов». Как поясняли региональные власти, если соглашение будет расторгнуто, то тутаевские охотничьи угодья станут общедоступными.

В иске, поданном в Кировский районный суд Ярославля, тутаевская прокуратура настаивает на расторжении охотхозяйственного соглашения. Как пояснили в пресс-службе облсуда, иск был подан 16 февраля 2023 года. 27 февраля суд «отказал в принятии иска на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ», посчитав, что у прокуратуры нет права на подачу подобного заявления.

Андрей Иванов

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