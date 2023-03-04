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В Ярославле приезд студентов из Индии обострил проблему общежитий в медуниверситете

Студенты Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ) пожаловались на переселение из комнат общежитий в угоду пребывающим на обучение граждан Индии. Наличие проблемы подтвердили в пресс-службе ЯГМУ.

Фото: Наталья Бобрякова / vk.com

Фото: Наталья Бобрякова / vk.com

Жалобы иногородних студентов ЯГМУ появились в социальных сетях. Будущие медики сообщили, что их переселяют из комнат общежития №5 университета в общежития №3 и 4, помещения которых в несравнимо худшем состоянии. Фото условий проживания в третьем и четвертом общежитии ЯГМУ опубликовала депутат муниципалитета Ярославля VII созыва Наталья Бобрякова. Кроме того, студенты жаловались, что на свои деньги делали ремонт и проводили интернет, но теперь вынуждены покидать комнаты, в которых жили. Причина переселения — приезд студентов из Индии.

В пресс-службе медицинского университета подтвердили наличие проблемы. В вузе в 2023 году открывается факультет с обучением на английском языке. Учиться в ярославском университете будут около 150 студентов из Индии и Египта.

«В связи со спецификой работы с иностранными студентами: в первую очередь это языковые особенности, быт в незнакомой стране, сопровождение их тьютерами (наставниками), было принято решение о компактном расселении новоприбывающих студентов в пятом общежитии. Этот вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях ученого совета университета и обсуждался со студентами-активистами, которым предстоит оказать помощь в адаптации прибывшим из-за рубежа ребятам»,— рассказали в пресс-службе Ярославского медицинского университета.

В вузе говорят, что из пятого общежития будут переселены «чуть более 100 студентов», а сам процесс расселения и переселения будет проводиться поэтапно. На следующей неделе в конфликтной ситуации будет разбираться специальная комиссия.

«6-7 марта мы планируем коллективный выезд, с участием ректора, представителей Административного совета и студентов, чтобы еще раз оценить ситуацию на месте»,— добавили в ЯГМУ.

В университете объявили о программе ремонта 500 мест в общежитиях на протяжении 2023-2024 годов. В отремонтированные помещения в приоритетном порядке обещают заселить тех, кто больше всего пострадал при нынешнем переселении.

Андрей Иванов

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