Украина ввела санкции против ярославского уполномоченного по правам ребенка

Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей, среди них указаны персональные данные, совпадающие с данными уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Соответствующий указ размещен на сайте президента Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Фото: Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области

Как сообщил аппарат ярославского уполномоченного, санкции введены президентом Украины в отношении россиян, «причастных к похищению украинских детей».

«Ярославская область приняла детей с новоприсоединенных республик Российской Федерации для защиты их прав и законных интересов»,— прокомментировал ситуацию Михаил Крупин.

Санкции введены на 50 лет и предусматривают запрет на въезд на Украину, блокировку возможных активов, а также запрет вывода капиталов за пределы страны.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Михаил Евраев попал в санкционный список США.

Алла Чижова