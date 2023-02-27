«Мы нашли свою игру»

26 февраля в КХЛ завершился регулярный чемпионат сезона 2022-2023 годов. По числу набранных очков ярославский «Локомотив» занял третье место в лиге, пропустив вперед еще две команды из Западной конференции — СКА из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА. Эти же клубы являются главными конкурентами «Локомотива» в стартующем 1 марта розыгрыше Кубка Гагарина. С весны 2017 года ярославцам не удавалось пройти дальше второго раунда плей-офф. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин говорит, что не будет что-то «кардинально менять» в плей-офф. Капитан ярославцев Сергей Андронов «искренне убежден, что все должно получиться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Ярославский «Локомотив» лишь в одном из 15 сезонов Континентальной хоккейной лиги не участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина, но причина была совсем не спортивная — команда разбилась в авиакатастрофе, и тот сезон в КХЛ пропустила. В остальные годы «железнодорожников» стабильно причисляли к числу фаворитов. Правда, если в первый сезон Континентальной лиги ярославцы были в финале, то 15 лет спустя даже полуфинал считается успехом. В последний раз барьер второго раунда «железнодорожники» преодолели весной 2017 года, и с тех пор медалей не брали.

В фаворитах от Западной конференции КХЛ всегда СКА и ЦСКА, которые после 2017 года стабильно встречались только друг с другом в полуфинале Кубка Гагарина. «Локомотив» дважды проигрывал ЦСКА по ходу двух последний встреч в плей-офф, но стабильно после сезона приглашал к себе лидеров армейцев. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин выигрывал Кубок с ЦСКА в 2019 году, в том же победном составе были и нынешний лучший снайпер ярославцев Максим Шалунов, и капитан «Локомотива» Сергей Андронов.

Андронов был капитаном в ЦСКА, и с первого же матча в сентябре 2022 года получил такую же нашивку в «Локомотиве». Нападающий считает, что ярославским хоккеистам в этом плей-офф удастся преодолеть себя и перестать быть игроками, которые хорошо играют, но не выигрывают решающие матчи.

«Я думаю, нам многого удалось достичь в этом сезоне в плане психологии, в плане подготовки команды. Мы уже в концовке регулярного чемпионата нашли свою игру, которую будем должны играть в плей-офф. Вы сами знаете, что никто медали не дает за хорошую работу. Никого не будет волновать, хорошо ты играешь или плохо. Главное — конечный результат. Главное, у кого будет четыре победы в серии»,— отвечает Сергей Андронов корреспонденту «Ъ-Ярославль»

Капитан добавляет, что искренне уверен в том, что у команды «все должно получиться». Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин чуть более осторожен в оценках, но говорит примерно о том же — результат на первом месте, недооценки соперника не должно быть с самого первого матча плей-офф с подмосковным «Витязем».

«Наша история — "Локомотива" и "Витязя" —это тяжелые игры в сезоне. Не испытываем никаких иллюзий. С уважением относимся и с уважением готовимся к сопернику. То, что было в чемпионате, ничего не значит. Уже поздно что-то кардинально менять. Все, что весь сезон делали, продолжаем шлифовать. Акцент на игровые кондиции, функциональную составляющую, наигранные комбинации»,— отмечает Игорь Никитин.



Недостаточного настроя и недооценки первого соперника у «Локомотива» точно нет. «Неприятная команда, вязко играют. Тяжеловато будет с ними», — признается защитник ярославской команды Андрей Сергеев.

Сейчас в команде практически нет травмированных. Даже форвард Егор Коршков, не игравший с декабря, вернулся к тренировкам с основной командой. Первые матчи пройдут в Ярославле 1 и 3 марта, потом серия с «Витязем» переедет в Балашиху, где предстоит сыграть 5 и 7 марта. Дальше хоккеисты пока не загадывают. В отличие от журналистов.

«Мы обязаны сделать задел в домашних матчах. 4:1 максимум в серии. Я так вижу этот раунд. А дальше ЦСКА, судя по всему. У ЦСКА самое слабое место, на мой взгляд, это вратари. Команда у ЦСКА опытнее стала, но у нас есть "мясистые" опытные ребята. Плюс свои добавили. Надеюсь, что Исаев будет основным вратарем. Хочется, чтобы в плей-офф он показал себя, как и Максим Шалунов, установивший снайперский рекорд в регулярке»,— говорит в интервью «Ъ-Ярославль» спортивный комментатор Сергей Курицын.

Главное, чтобы не было серьезных травм, считает журналист, которого часто называют «голосом ярославского хоккея». Игорь Никитин, впрочем, парирует, что неожиданных травм в этом сезоне у его подопечных хватало.

«Как Бог даст, так и будет»,— добавляет наставник.

Андрей Иванов