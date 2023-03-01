Мэрия: ярославских подростков вовлекают в «Рёдан» «западные структуры»

Ярославских подростков пытаются вовлечь в ЧВК «Рёдан», однако полиция проводит профилактические мероприятия, рассказала на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по социальной политике начальник отдела по делам несовершеннолетних мэрии Марина Шишкина.

Депутаты заинтересовались новой субкультурой и пожелали узнать, есть ли она в Ярославле. По словам госпожи Шишкиной, эта информация закрыта УМВД.

«Последователей у нас нет, у нас есть интересующиеся. Их провоцируют через социальные сети. Если говорить в рамках событий, то их задержали 15 человек, в основном это школьники, дети из хороших семей, не состоящие на учете. Со всеми детьми была проведена профилактические работа, и с родителями, которым было очень осторожно разъяснено, кто за этим стоит. На мой взгляд, кампанию информационную раздувать не нужно, чтобы не привлекать к этому внимания»,— рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля Марина Шишкина.

По данным источников «Ъ-Ярославль», речь идет о рейде, который прошел 26 февраля в ТРЦ «Аура». Госпожа Шишкина считает, что в ЧВК «Рёдан» подростков привлекают из-за рубежа в политических целях.

«Сами по себе "редановцы" – они выходцы из аниме, но пропагандируют противостояние другим субкультурам, и этим самым пользуются в рамках нашей специальной военной операции определенные структуры западные, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране, таким образом, через детей. Поскольку последователи данной группы — это 15-летние дети»,— рассказала депутатам Марина Шишкина.

Представитель мэрии говорит, что против «Рёдана» выступают «офники» (фанаты-хулиганы), которые их «всячески третируют, избивают и снимают издевательства».

Председатель комиссии по соцполитике Илья Горохов похвалил УМВД за профилактическую работу. Он призвал исполнительную власть усилить патриотическое воспитание молодежи. Депутат согласился с Мариной Шишкиной, что нужно поменьше говорить о «Рёдане», потому что для подростков «любая антиреклама — это реклама».

Антон Голицын