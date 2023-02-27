Директор завода «МАЯК» в Тутаеве заявил о захвате предприятия

С 21 февраля руководство и сотрудники завода «МАЯК», занимающегося производством деревянной тары в Тутаеве, не могут попасть на территорию предприятия, сообщил «Ъ-Ярославль» управляющий директор компании Юрий Грибанов.

По словам господина Грибанова, на территорию предприятия зашли около 15 человек, предоставили документы о расторжении договора аренды (ООО «МАЯК» является арендатором помещения — прим. «Ъ-Ярославль») и отстранили охрану. Он отметил, что договор аренды у предприятия действует с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года с пролонгацией без уведомления на такой же срок.

«С 21 февраля нас не пускают на работу. По моим данным, взломали двери в кабинетах сотрудников предприятия и складских помещениях. На территорию не запускают никого. 23 февраля сработала пожарная сигнализация. Из-за отсутствия топлива встала котельная на твердом топливе. В нарушение всех правил промышленной безопасности, они самовольно включили газовую котельную, которая является объектом повышенной опасности и ответственность за нее несет ООО «МАЯК», имеющий лицензию на право ее эксплуатации. Заявление написали в прокуратуру, УМВД, СК, главе СК Бастрыкину, губернатору»,— рассказал директор.

Юрий Грибанов отметил, что в здании находится имущество завода, судьба которого руководству компании неизвестна.

«Хотя мы арендуем помещения, в здании находятся наши личные вещи, офисные предметы, средства оргтехники, первичная бухгалтерская документация, документы и чертежи для служебного пользования. В каком состоянии и все ли в наличии, сказать трудно. Договор аренды у нас еще не закончился, почему они себя так ведут, трудно сказать»,— рассказывает Юрий Грибанов.

По словам господина Грибанова, предприятие несет убытки в размере 500 тыс. руб. за каждый день простоя. Пояснить причины конфликта руководитель предприятия не пожелал. Как рассказал директор «МАЯКА», сегодня у предприятия в работе более 10-ти контрактов по государственному оборонному заказу, исполнение которых оказалось под угрозой.

Алла Чижова