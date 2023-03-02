Реконструкцию Суринского путепровода в Ярославле оценили в 2 млрд рублей

Реконструкция Суринского путепровода в Ярославле будет стоить около 2 млрд руб. Сумму на встрече с рабочими завода «Технофлекс» озвучил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам господина Молчанова, ямочный ремонт путепровода проводят постоянно. На работы в ноябре—декабре 2022 года было потрачено 10 млн руб., но сейчас дорожное полотно путепровода снова требует ремонта.

«Там при строительстве были конструктивные нарушения. Принципиальное решение по Суринскому путепроводу — это его реконструкция. Нужно переделать полностью основание, всю "подушку". Положить нормально асфальт. Пока это не будет сделано, весь текущий ремонт — это "деньги на ветер". Но и не делать мы не можем, тогда было бы еще хуже. Если его перекрыть с двух сторон, то мы встанем, просто встанем»,— пояснил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Градоначальник озвучил сумму реконструкции Суринского путепровода. Работы оценены в 2 млрд руб. Для проведения столь значительного ремонта объект передан в областную собственность. Господин Молчанов высказал мнение, что реконструкция путепровода может начаться в 2024 году.

Андрей Иванов