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Ярославское правительство приступило к реквизиции земельных участков

Правительство Ярославской области приступает к реквизиции земельных участков на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Соответствующее постановление правительства принято 27 февраля.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отмечается в нормативном акте, планируется изъять у собственников 9 земельных участков полностью и еще 2 участка частично. Всего в областную собственность перейдет около 4,5 га земли на берегу Волги, в районе Юбилейного моста. Причина изъятия — концентрация в земельных котлованах так называемых «зеленых масел» — захоронений нефтепродуктов на территории бывшего Ярославского сажевого завода.

Как пояснили в региональном правительстве, процесс изъятия земли и переоформления ее в областную собственность позволит получить федеральное финансирование на ликвидацию опасных отходов.

«Мероприятие дорогостоящее, без поддержки федерального центра нам не обойтись. Правительство области разработало план решения проблемы, приступаем к очередному этапу – реквизиции земель. Перевод участков в региональную собственность позволит нам обратиться в Минприроды за получением федерального финансирования»,— заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

С ноября 2022 года на территории складирования «зеленых масел» в Ярославле действует режим чрезвычайной ситуации.

Андрей Иванов

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