Замену плитки на набережной Волги в Ярославле оценили почти в 300 млн рублей

Замена плитки на Волжской набережной в Ярославле будет проведена на средства областного бюджета, затраты составят около 300 млн руб. Объем финансирования на комиссии муниципалитета по ЖКХ озвучил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», работы на Волжской набережной по замене плитки хотят выполнить до дня города 27 мая 2023 года. Как пояснили в мэрии, средства на эти цели выделяются из областного бюджета.

«Если вы пройдете по Волжской набережной, то там не запнуться и не упасть, практически невозможно. Это беспокоит руководство города и области. Принято решение о выделении средств в размере 289,5 млн руб. На эту сумму мы будем выполнять укладку плитки. По смете у нас получается верхний ярус Волжской набережной, гранитная плитка около Успенского собора и частично небольшой участок на нижнем ярусе набережной»,— сказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

В дальнейшем, по словам господина Степанова, городские власти будут искать финансирование на завершение работ по укладке плитки.

Андрей Иванов