Замену плитки на набережной Волги в Ярославле оценили почти в 300 млн рублей

Замена плитки на Волжской набережной в Ярославле будет проведена на средства областного бюджета, затраты составят около 300 млн руб. Объем финансирования на комиссии муниципалитета по ЖКХ озвучил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», работы на Волжской набережной по замене плитки хотят выполнить до дня города 27 мая 2023 года. Как пояснили в мэрии, средства на эти цели выделяются из областного бюджета.
«Если вы пройдете по Волжской набережной, то там не запнуться и не упасть, практически невозможно. Это беспокоит руководство города и области. Принято решение о выделении средств в размере 289,5 млн руб. На эту сумму мы будем выполнять укладку плитки. По смете у нас получается верхний ярус Волжской набережной, гранитная плитка около Успенского собора и частично небольшой участок на нижнем ярусе набережной»,— сказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.
В дальнейшем, по словам господина Степанова, городские власти будут искать финансирование на завершение работ по укладке плитки.