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В Ярославской области впервые осудили «вора в законе»

В Ярославской области 2 марта впервые вынесен приговор по уголовному делу о занятии лицом высшего места в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По версии следствия, с которой согласился Ярославский областной суд, Виктор Воронин в течение 4,5 лет занимал высшее место в преступной иерархии на территории Рыбинска и Рыбинского района. С ноября 2014 года по 25 января 2020 года преступная группа, которую создал Воронин, совершила 7 особо тяжких преступлений.

«В суде установлено, что в 2014-2018 гг. один из осужденных решил занять высшее положение в преступной иерархии. Один из "воров в законе" признал его «положенцем» – лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и определил за ним зону преступного влияния –город Рыбинск и Рыбинский район Ярославской области. "Положенец" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек четырех ранее судимых доверенных лиц, активно занимавшихся тяжелой атлетикой»,—рассказали в прокуратуре Ярославской области,— отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Виктор Воронин признан виновным в трех эпизодах грабежей и в трех случаях разбоя. Приговором Ярославского областного суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Еще четыре участника банды получили от 7,5 до 9 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов

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