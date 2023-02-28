Тутаевская администрация пытается разрешить конфликт вокруг завода «МАЯК»

Администрация Тутаевского района Ярославской области пытается разрешить конфликт вокруг завода «МАЯК», который занимается производством деревянной тары. «Ъ-Ярославль» сообщал, что управляющий директор ООО "МАЯК" Юрий Грибанов заявил о «захвате» предприятия, который выражается в том, что арендодатель не пускает сотрудников на территорию. Сейчас завод не работает. Этот факт подтвердили и в администрации Тутаевского района. 27 февраля на место выезжали представители областного правительства, администрации района, полиции и прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник полиции опрашивает работника завода "МАЯК" в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района Сотрудник полиции опрашивает работника завода "МАЯК" в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района

«Поменялся собственник фирмы-арендодателя. Сторона собственника говорит, что договор аренды закончился, "МАЯКу" было выслано уведомление. У "МАЯКа" другая позиция, они считают, что договор действует. Мы предложили сторонам встретиться и переговорить. Директор завода написал заявления в полицию и прокуратуру в связи с вскрытием помещений и хищением имущества, органы совершают все необходимые действия»,— сообщили в администрации Тутаевского района.

На предприятии работает около 60 человек, руководство «МАЯКа» их не увольняет, но в районной администрации уже просчитывают варианты их трудоустройства.

«Около 10 сотрудников — граждане Узбекистана — проживали на территории предприятия. Их при содействии администрации временно переселили в хостел, для них подыскивают новое жилье»,— рассказали в администрации.

В администрации подтвердили, что «МАЯК» выполняет гособоронзаказ, в частности, делает ящики для снарядов, и допустить срыв контрактов подрядчик не может. 27 февраля совместно с чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов руководство «МАЯКа» попало на территорию завода, работники были допущены в котельную. В администрации пояснили, что предприятие хорошо зарекомендовало себя, и надеются на то, что оно продолжит работу.

Антон Голицын