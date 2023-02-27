Для Ярославля и Рыбинска закупят 30 электробусов

Для городского пассажирского транспорта в Ярославской области будет закуплено 30 электробусов. Об этом на заседании бюджетного комитета областной думы заявил директор регионального департамента финансов Алексей Долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Как пояснил господин Долгов, электробусы будут приобретаться за счет софинансирования федерального и регионального бюджета. На эти цели в областном бюджете будет предусмотрено 66 млн руб.

«Мы являемся участниками программы федеральной, Ярославской области в числе 10 регионов выделено 1,8 млрд руб. на приобретение электробусов. Какой будет порядок их распределения, сейчас правительство решает, но все они будут обеспечивать перевозки городским пассажирским транспортом», — рассказал Алексей Долгов.

Глава регионального депфина добавил, что будет приобретено 30 электробусов, которые, скорее всего, будут работать в Ярославле и Рыбинске.

Андрей Иванов