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Ярославский департамент региональной безопасности возглавил Сергей Гаврилов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назначил директором департамента региональной безопасности Сергея Гаврилова, прослужившего в ярославской полиции более 10 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

Господин Гаврилов закончил Ярославский автомеханический техникум и Московский университет Министерства внутренних дел РФ. В период с 2012 по 2020 год работал в УВО УМВД России по Ярославской области. С мая 2020 года был заместителем начальника полиции УМВД России по Ярославской области.

С октября 2022 года обязанности директора департамента исполнял Виктор Смирнов после ухода Михаила Соловьева, который более месяца находился на больничном.

Алла Чижова

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