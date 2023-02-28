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В Ярославле возбудили уголовное дело из-за некачественно построенного детского сада

Прокуратура Ярославской области выявила нарушения при строительстве двух корпусов детского сада №111 в Ярославле, по итогам проверки возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Два корпуса детского сада строились в 2019-2020 годах в Дзержинском районе Ярославля. Как установили эксперты Общероссийского Народного фронта, здания детсада на Ленинградском проспекте и на улице Панина спустя два года после стройки имеют значительные дефекты, включая трещины на стенах и неработающую систему кондиционирования. Выводы ОНФ подтвердила и проверка прокуратуры.

«В рамках проверки с привлечением специалистов-строителей, представителей Контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области осуществлен выезд на объекты, проведен их осмотр, в ходе которого установлено наличие многочисленных трещин на стенах и фасадах зданий, протечек в подвальных помещениях, иные недостатки», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», подрядчиком по строительству детского сада являлось ООО «Центр энергетического строительства и монтажа». Согласно муниципальным контрактам, два корпуса стоили вместе около 187 млн руб. Сам подрядчик в марте 2022 года был признан банкротом. В прокуратуре считают, что заказчик работ — МКУ «Агентство по строительству» — не принял мер по устранению нарушений по гарантии.

«Проверочными мероприятиями выявлено непринятие надлежащих мер со стороны заказчика по ведению претензионной работы в целях устранения имеющихся недостатков в рамках гарантийных обязательств, другие нарушения законодательства»,— сообщили в прокуратуре.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Обвинение кому-либо из чиновников не предъявлялось.

Прокуратура внесла представление мэру Ярославля об устранении выявленных нарушений. Ранее 8 февраля в мэрии заявляли, что детские сады будут отремонтированы на средства городского бюджета.

Андрей Иванов

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