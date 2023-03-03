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Диверсанты зашли партиями

Следователи выясняют обстоятельства нападения украинских боевиков на брянские села

Следователи центрального аппарата СКР восстанавливают обстоятельства событий в брянских селах, переживших в четверг нападение диверсантов с Украины. Как выяснилось, в регион смогли пробраться не одна, а две группы боевиков. От их действий погибли двое мужчин, еще двое, в том числе десятилетний мальчик, получили ранения. Власти заявили, что будут приняты меры по недопущению впредь подобных актов.

Пост в селе Сачковичи в Брянской области

Пост в селе Сачковичи в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пост в селе Сачковичи в Брянской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следователей, экспертов и криминалистов из центрального аппарата в брянские села Любечане и Сушаны, на которые в четверг напали украинские диверсанты. В населенных пунктах после разминирования проводятся оперативно-следственные действия. Силовики выстраивают хронологию событий проникновения диверсантов из Черниговской области Украины на территорию Климовского района Брянской области.

Примерно в девять часов утра 2 марта жители Нового Ропска сообщили, что в их село приехал автомобиль с детьми, один из которых был ранен. Житель соседнего села Любечане рассказал оперативным службам, как вооруженные люди в белых маскхалатах остановили его автомобиль, приказав ему и находившейся с ним супруге сидеть смирно. Мужчина видел стоящую на остановке расстрелянную диверсантами «Ниву»: ее водитель был убит, а вокруг машины были раскиданы мины.

Убитым оказался 63-летний Леонид Голованов. Он вез в школу детей. В момент нападения диверсантов ранение получил десятилетний Федя.

Несмотря на попавшую пулю, мальчик помог двум находившимся с ним в машине девочкам 2015 и 2016 годов рождения выбраться. Он скомандовал бежать в лес, после чего боевики открыли стрельбу по детям. Федя, несмотря на ранение, провел девочек через лес и поймал попутку, на которой их отвезли в Новый Ропск.

Диверсанты остались в Любечанах. Они захватили администрацию, почту и фельдшерский пункт, загнав нескольких жителей в дома и отобрав у них телефоны. Очевидцы слышали выстрелы. Позже был обнаружен расстрелянный ВАЗ-2107 с убитым 56-летним водителем Александром Ткаченко.

В десять утра, по сообщениям жителей села Сушаны, расположенного примерно в 20 минутах езды от Любечан, в населенный пункт вошла еще одна диверсионная группа из примерно полутора десятка человек. Перед этим на село сбросили снаряд с беспилотника, что привело к пожару.

В Сушанах, по словам местных, боевики пугали людей, «ставя их под автомат», и беспорядочно стреляли.

В результате огнестрельное ранение в руку получил 35-летний Олег Жуков. Также диверсанты повредили газораспределительную и электроподстанцию, а кроме того, водонапорную башню.

К 17 часам в ФСБ России сообщили о взятии под контроль ситуации в Климовском районе. Диверсантов выдавили на территорию Украины и накрыли массированным артиллерийским огнем. В операции принимал участие весь силовой блок Брянской области, а также военные, размещенные в соседнем Стародубском районе. Ранее военных подвергли минометному обстрелу с территории Украины.

Отступая, боевики установили на пути отхода многочисленные противотанковые и противопехотные мины. На одной из них подорвался минивэн с сотрудниками Росгвардии (ранения получили четверо полицейских), а на другой — двое пограничников.

Судя по видеозаписи ФСБ, после отхода диверсантов были найдены мины и тубус гранатомета иностранного производства. На видео видны последствия расстрела ВАЗ-2107: следы от пуль есть и сбоку, и на передней части машины. Скорее всего, в момент нападения водитель пытался развернуться, чтобы спастись от нападавших.

Ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус». Трое его участников сделали фотографии и видео с флагом группировки в Любечанах. Президент России Владимир Путин назвал их действия терактом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков через сутки заявил, что обстоятельства нападения украинских диверсантов будут тщательно разобраны, по итогу приняты меры по недопущению подобных событий в будущем. По его словам, введение военного положения в приграничных регионах России пока не планируется.

Брянские следователи изначально возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, а также об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 317 и ст. 167 УК РФ). Следователи центрального аппарата СКР квалифицировали действия нападавших как совершение теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ (ст. 205, 222 и 222.1 УК РФ). Уголовные дела будут соединены в одно производство.

Боевики напали на брянское село Любечаны

Губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил в больнице мальчика Федю, которого прооперировали после ранения. По словам главы региона, врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули: «Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму». Мальчик будет награжден государственной медалью «За отвагу» и знаком «Доблесть и отвага» СКР.

Господин Богомаз пообещал оказать помощь его семье, подчеркнув, что два старших брата мальчика участвуют в специальной военной операции. Родные погибших получат по 1 млн руб., а раненые — по 500 тыс. руб.

Сергей Толмачев, Воронеж

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

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