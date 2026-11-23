Меджлис (однопалатный парламент) Ирана готов «в кратчайшие сроки» принять закон о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если такое решение примет руководство страны. Об этом заявил председатель парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.