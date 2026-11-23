Парламент Ирана готов «в кратчайшие сроки» выйти из ДНЯО
Меджлис (однопалатный парламент) Ирана готов «в кратчайшие сроки» принять закон о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если такое решение примет руководство страны. Об этом заявил председатель парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Законопроекты о выходе из ДНЯО уже зарегистрированы в законодательной системе Меджлиса. «Как только Исламский Иран, поскольку это решение (должны принять.—"Ъ") на государственном уровне, придет к такому выводу, Меджлис готов в форме срочных законопроектов дать ответственным лицам правовое прикрытие для этого шага»,— уточнил господин Азизи (цитата по ТАСС).
В сентябре 2025 года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Страна грозила выйти из ДНЯО в ответ на атаки в Ормузском проливе и «враждебное вторжение» в Персидский залив. В конце сентября 2026-го в иранском парламенте заявили о скором рассмотрении законопроекта о выходе из ДНЯО. Кремль не хочет выхода Ирана из договора.