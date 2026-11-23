Кремль заявил об опасном расширении террористической активности на Балтике
Российские власти обеспокоены опасной тенденцией к расширению террористической активности в Балтике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку на российский сухогруз Sparta 2 в Финском заливе.
По мнению господина Пескова, подобные инциденты ведут к нагнетанию напряженности в регионе. Он считает, что все прибрежные страны наверняка «испытывают беспокойность в этой связи». Кремль рассчитывает, что страны Балтии используют влияние на Украину, чтобы предостеречь от продолжения атак.
«Хочется надеяться, что балтийские государства используют как-то свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики»,— сказал представитель президента на брифинге.
Sparta II был атакован двумя БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября. Судно следовало из Санкт-Петербурга в Калининград и находилось в трех морских милях от российской границы. Финляндия координировала спасательную операцию. По информации финской погранслужбы, пострадал один член экипажа. Местные власти допускают, что дроны могла запустить Украина.