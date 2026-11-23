По мнению господина Пескова, подобные инциденты ведут к нагнетанию напряженности в регионе. Он считает, что все прибрежные страны наверняка «испытывают беспокойность в этой связи». Кремль рассчитывает, что страны Балтии используют влияние на Украину, чтобы предостеречь от продолжения атак.