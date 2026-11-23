«Сила Байкала» — это проект нового трубопровода для поставок газа из Западной Сибири. Он должен пройти через Монголию в Китай. «Газпром» в 2025 году подписал с китайской CNPC юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год.