Песков: предметных обсуждений проекта «Сила Байкала» на саммите в КНР не было
Тема строительства газопровода «Сила Байкала» (прежнее название — «Сила Сибири — 2») предметно не обсуждалась на высшем уровне во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь обсуждения ведутся на рабочем экспертном уровне»,— сказал господин Песков на брифинге. Он напомнил, что вопрос энергетического сотрудничества России и Китая постоянно «фигурирует на повестке» отношений двух стран.
По словам пресс-секретаря, это одна из «чувствительных областей» партнерства Москвы и Пекина. Стороны работают над расширением этого взаимодействия, заверил Дмитрий Песков.
«Сила Байкала» — это проект нового трубопровода для поставок газа из Западной Сибири. Он должен пройти через Монголию в Китай. «Газпром» в 2025 году подписал с китайской CNPC юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год.