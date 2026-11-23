«Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем»
Медведев заявил об обязанности РФ применить ядерное оружие в некоторых случаях
Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев написал статью для Московского журнала международного права по теме «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», в которой среди прочего объясняет, при каких сценариях Россия может нанести упреждающий ядерный удар. “Ъ” приводит выдержки из этой публикации.
О соотношении применения ядерного оружия с международным правом
Следует вспомнить Консультативное заключение Международного суда ООН «Законность применения государством ядерного оружия в вооруженном конфликте» 1996 года. В нем зафиксировано: «Суд не может абстрагироваться от основополагающего права каждого государства на выживание и, следовательно, его права прибегнуть к самообороне в соответствии со статьей 51 Устава (ООН.— “Ъ”), когда речь идет о его выживании… С учетом нынешнего состояния международного права, рассмотренного судом в целом, и известных ему фактических обстоятельств суд должен заметить, что он не может прийти к окончательному выводу о том, является ли законным, или незаконным применение ядерного оружия государством в экстремальных обстоятельствах самообороны, когда речь идет о самом выживании государства».
Из этой позиции можно сделать некоторые выводы. Во-первых, суд допускает ситуацию, когда перед ядерным государством может встать вопрос выживания (независимо от того, угрожает ли ему нападение со стороны ядерного, или неядерного государства).
Во-вторых, в таких обстоятельствах международное право не запрещает ядерному государству применить ядерное оружие, то есть использовать самое мощное средство обороны, которым оно обладает, ради своего спасения.
В-третьих, подобное поведение не будет рассматриваться как преступление по международному праву или даже нарушение какого-либо международно-правового режима.
В-четвертых, не имеет большого значения размытость квалификации суда («суд должен заметить, что он не может прийти к окончательному выводу о том, является ли законным, или незаконным применение ядерного оружия»): главным является отсутствие в международном праве прямого запрета такого, очевидно, крайне опасного, экстремального поведения государства. Подтверждение правомерности в таком случае несущественно.
О незаконности войны США и Израиля против Ирана
После вероломных ударов США и Израиля 28 февраля 2026 года Иран квалифицировал их в Совете Безопасности как нарушение суверенитета, территориальной целостности и пункта 4 статьи 2 Устава ООН. Вашингтон, в свою очередь, обосновал свои действия индивидуальной и коллективной самообороной по статье 51 Устава, а не нарушением Ираном ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия.— “Ъ”), соглашения о гарантиях (Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ.— “Ъ”) или СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.— “Ъ”) как непосредственным юридическим основанием операции.
Американская аргументация тем самым сама подтверждает полную автономность режима нераспространения, с одной стороны, и права на применение вооруженной силы — с другой.
Статья 51 связывает самооборону с вооруженным нападением, а практика Международного суда ООН — также с требованиями необходимости и соразмерности. Длительная конфликтность, неудача переговоров или нарушение обязательств в иной сфере международного права этих условий не заменяют. Договор о нераспространении ядерного оружия определяет права и обязанности участников, соглашение с МАГАТЭ — гарантии, СВПД — специальные ограничения и процедуру урегулирования, а резолюция 2231 — механизм восстановления санкций. Ни один из этих актов не предоставлял США или Израилю права применить вооруженную силу как санкцию за нарушение Ираном ядерных обязательств, а Совет Безопасности отдельного разрешения на такую операцию не давал.
О законности СВО
В этом состоит отличие превентивных мер, принятых Россией в рамках СВО в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Именно прямая угроза начала военных действий со стороны Украины, провозгласившей в 2019 году стратегический курс на полноправное членство в НАТО и получившей в 2020 году статус партнера (Североатлантического.— “Ъ”) альянса с расширенными возможностями, а также геноцид в отношении собственного населения восточных областей Украины стали непосредственным основанием для проведения СВО.
Об обязанности России применить ядерное оружие
Что касается других угроз, возникающих для России по мере развития украинского кризиса, Киеву и его единомышленникам всегда следует помнить, что для обеспечения национальной безопасности мы вправе и в определенных случаях обязаны использовать все доступные средства, включая потенциальное применение ядерного оружия. Такая возможность, в частности, предусмотрена действующей редакцией «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» (утверждена Указом президента Российской Федерации №991 от 19 ноября 2024 года).
Согласно пункту 19 упомянутого документа, условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются:
а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;
б) применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников, по воинским формированиям и (или) объектам Российской Федерации, расположенным за пределами ее территории;
в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
г) агрессия против Российской Федерации и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности;
д) поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации.
Формально в ряде случаев коллективно противостоящая нам сторона (Украина, страны НАТО и ряд западных стран, которые не входят в блок) уже создавала ситуации, при которых Россия допускает нанесение ядерного удара. Другое дело, что при принятии подобных решений уполномоченное лицо, которым в соответствии с законом является Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, всегда руководствуется комплексным анализом всех факторов, соразмерностью между реально причиненным вредом и ответными мерами. Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие.
Понятно и то, что доктрина во многом выполняет сигнальную функцию, обозначая для противника предполагаемую цену выхода за так называемые красные линии, о которых принято рассуждать в публицистике. Вместе с тем правомерность и условия перехода нашего государства к применению ядерного оружия прямо и недвусмысленно установлены названным указом президента. Именно поэтому у киевского режима и его спонсоров не должно быть опасных иллюзий. При наступлении описанных выше сценариев глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие. Это должны в полной мере осознать все, кто сегодня играет с огнем.
О праве России на упреждающий ядерный удар
Несмотря на то что действующая редакция «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» не предполагает напрямую превентивного применения ядерного оружия, надлежит прийти к выводу, что поставки (открытые или тайные) Западом ядерного оружия киевскому режиму могут вынудить Россию на принятие упреждающего решения для нейтрализации этой опасности. Наряду с этим в упомянутых «Основах» создание противником военных угроз Российской Федерации, в том числе путем массированного использования неядерных средств воздушно-космического нападения, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам, также по сути означает перевод в практическую плоскость вопроса о применении упреждающего ядерного удара.
Иными словами, в «Основах» фактически допускается нанесение превентивного ядерного удара, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства или нашей стране причинен неприемлемый ущерб.
О последствиях выхода государства из ДНЯО
Современное международное право не рассматривает создание (как и стремление к созданию) ядерного оружия в качестве правонарушения, что подтверждается как правомерностью обладания им ядерными державами (по ДНЯО), так и объективной противоправностью самой категории правонарушения: несоответствие поведения международному праву не может и не должно зависеть от субъекта.
Вместе с тем для стран—участниц действующих договорных режимов (по ДНЯО в соответствии с международными соглашениями о безъядерных зонах и так далее) создание ядерного оружия может быть квалифицировано как нарушение взятых обязательств. Для государства, не являющегося участником обозначенных договоров, установленные требования не могут считаться обязательными, согласно статье 34 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Например, действия Индии, Пакистана и Израиля (de facto ядерных государств) по созданию и обладанию ядерным оружием никогда не квалифицировались в качестве преступлений или нарушений каких-либо договорных режимов. Кроме того, вышеуказанные договорные требования не могут быть признаны обязательными для государств-неучастников и в качестве обычной нормы международного права.
Отсюда очевидный вывод: выход государства из ДНЯО устраняет ответственность такого субъекта международного права за создание ядерного оружия.
О двойных стандартах США
Весьма любопытно выглядит сопоставление подходов Вашингтона в ядерной области к Ирану и Саудовской Аравии.
Исходной точкой в этом плане является наличие у Тегерана и Эр-Рияда как неядерных участников ДНЯО одних и тех же запретов по статье II (договора.— “Ъ”). При этом США целенаправленно добивались от Ирана сначала жесткого ограничения обогащения, запасов ядерного материала, количества центрифуг и расширенной верификации, а потом — полного отказа от национального обогащения. В отношении же Саудовской Аравии Белый дом в 2026 году пошел на сделку по развитию мирного атома в королевстве без какого-либо дополнительного ограничительного документа, предоставив ему возможность обогащения урана внутри страны.
Такой дифференцированный подход нельзя объяснить ни ссылками на статью II (ДНЯО.— “Ъ”), ни какими-то другими международно-правовыми основаниями. Он свидетельствует о двойных стандартах американской политики в области нераспространения и определяется исключительно геополитическими причинами: недружественному государству предъявляются ограничения, существенно выходящие за пределы универсального запрета ДНЯО, тогда как для стратегического партнера допускается значительно более широкий объем чувствительной ядерной деятельности.