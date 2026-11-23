Следует вспомнить Консультативное заключение Международного суда ООН «Законность применения государством ядерного оружия в вооруженном конфликте» 1996 года. В нем зафиксировано: «Суд не может абстрагироваться от основополагающего права каждого государства на выживание и, следовательно, его права прибегнуть к самообороне в соответствии со статьей 51 Устава (ООН.— “Ъ”), когда речь идет о его выживании… С учетом нынешнего состояния международного права, рассмотренного судом в целом, и известных ему фактических обстоятельств суд должен заметить, что он не может прийти к окончательному выводу о том, является ли законным, или незаконным применение ядерного оружия государством в экстремальных обстоятельствах самообороны, когда речь идет о самом выживании государства».