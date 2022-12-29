Над Энгельсом сбили «объект»

Над Энгельсом Саратовской области системами противовоздушной обороны снова сбит неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он пояснил, что на место происшествия выехали оперативные службы. На прошлой неделе средства ПВО сбили украинский беспилотник, атаковавший аэродром Энгельс, на котором базируются стратегические бомбардировщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа ПВО в Энгельсе

Фото: Официальная страница Евгения Поддубного в Telegram Работа ПВО в Энгельсе

Фото: Официальная страница Евгения Поддубного в Telegram

Средства ПВО уничтожили вчера летательный аппарат над городом Энгельсом в Саратовской области. О том, что город в очередной раз мог быть атакован с воздуха, сообщили пользователи социальных сетей, которые выложили фотографии следов на небе, характерных для реактивных летательных аппаратов. Также жители Энгельса сообщили о том, что слышали в разных районах города звуки работающего двигателя и взрыва.

В пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина сообщили, что экстренные службы выехали проверить информацию, появившуюся в социальных сетях. Позже сам глава региона подтвердил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО. «Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет,— сообщил губернатор.— Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется».

Позже глава региона уточнил, что сбитым объектом оказался БПЛА. «В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы»,— сообщил Роман Бусаргин.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов в Энгельсе произошла в ночь с 25 на 26 декабря. Пользователи социальных сетей стали выкладывать записи вспышек, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в жилых кварталах Энгельса, в городе сработала система воздушной тревоги.

Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что чрезвычайных происшествий в Энгельсе не было и угрозы для жителей нет.

«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры»,— написал глава региона.

Позже в Министерстве обороны РФ сообщили, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами ПВО на подлете к аэродрому на малой высоте, в результате падения его обломков погибли трое российских военных. Авиатехника повреждений не получила.

Похороны погибших летчиков состоялись в Энгельсе 28 декабря. В гражданской панихиде участвовали губернатор Роман Бусаргин, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, близкие и сослуживцы погибших. Господин Бусаргин пообещал родственникам погибших всю необходимую поддержку.

До этого 5 декабря ВСУ атаковали военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью предположительно реактивных беспилотников Ту-141 «Стриж». По данным Минобороны РФ, БПЛА были сбиты средствами ПВО. Обломками беспилотника «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов». Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на рязанском аэродроме Дягилево, получили смертельные ранения. Еще четверо военных были госпитализированы с ранениями.

Сергей Петунин, Саратов