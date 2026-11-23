Мошенники придумали схему обмана под предлогом возврата денег от маркетплейсов
Мошенники начали использовать новую схему обмана: они рассылают сообщения якобы от маркетплейсов о невозможности доставить заказ и предлагают вернуть деньги. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.
Злоумышленники представляются сотрудниками онлайн-площадок и уведомляют покупателей о срыве доставки товара. Причиной называют перегрузку складов или ошибки при проведении распродажи. Чтобы получить компенсацию, жертве предлагают перейти на фишинговую страницу и указать данные банковской карты.
«Мошенники рассылают сообщения якобы от маркетплейсов о невозможности доставить заказ из-за перегрузки складов или ошибок при проведении распродажи»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы организации.
Специалисты советуют проверять статус купленных товаров и факт отмены заказов только в личном кабинете мобильного приложения магазина. Сотрудники маркетплейсов не рассылают внешних ссылок для ввода данных карты и возврата средств. Средства зачисляются автоматически на счет, с которого была произведена оплата.