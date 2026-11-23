Специалисты советуют проверять статус купленных товаров и факт отмены заказов только в личном кабинете мобильного приложения магазина. Сотрудники маркетплейсов не рассылают внешних ссылок для ввода данных карты и возврата средств. Средства зачисляются автоматически на счет, с которого была произведена оплата.