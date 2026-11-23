В комиссии пояснили, что стандартных возрастных ограничений недостаточно, потому что несовершеннолетние по-прежнему могут легко скачать игру «из-за отсутствия строгих технических барьеров», препятствующих их доступу. Поэтому комиссия разрабатывает интегрированную систему мониторинга и блокировки для обеспечения запрета на GTA VI. В какие сроки игру могут заблокировать в стране, не уточняется.