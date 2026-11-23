В Иордании намерены запретить GTA VI
Комиссия по регулированию телекоммуникаций Иордании планирует запретить в стране компьютерную игру Grand Theft Auto VI (GTA VI) «для защиты детей», заявила глава регулятора Лара Аль-Хатиб. Ведомство «активно консультируется с заинтересованными учреждениями» для официальной блокировки игры, пишет местный портал Roya News.
По оценке комиссии, современные компьютерные игры «превратились в открытые интерактивные цифровые пространства, позволяющие игрокам напрямую общаться с незнакомцами по всему миру через голосовые и текстовые чаты». Такая модель подвергает пользователей, особенно молодых людей, «поведенческим рискам и рискам безопасности», отметила госпожа Аль-Хатиб.
В комиссии пояснили, что стандартных возрастных ограничений недостаточно, потому что несовершеннолетние по-прежнему могут легко скачать игру «из-за отсутствия строгих технических барьеров», препятствующих их доступу. Поэтому комиссия разрабатывает интегрированную систему мониторинга и блокировки для обеспечения запрета на GTA VI. В какие сроки игру могут заблокировать в стране, не уточняется.
GTA VI вышла 19 ноября и сразу же побила рекорд продаж, собрав за сутки $3,79 млрд. Она стала самой дорогой игрой в истории с бюджетом в $1 млрд. С выхода предыдущей части серии прошло 13 лет.