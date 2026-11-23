Бизнесмена Кайзера оставили в СИЗО по делу о рекультивации полигона «Кучино»
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил жалобу защиты на постановление Мособлсуда о продлении срока ареста директору австрийской компании «Экоком» Оливеру Кайзеру, сообщает корреспондент «Ъ». Бизнесмена обвиняют в мошенничестве при рекультивации мусорного полигона. Это уже третье уголовное дело бизнесмена, связанное с рекультивацией в 2018-2020 годах мусорного полигона «Кучино» в Балашихе.
Следствие считает, что предприниматель, будучи главой компании «Экоком», нарушил условия госконтракта по рекультивации. Бизнесмен поставил подержанные электростанции вместо новых, существенно завысив их стоимость в документах, считает обвинение. Ущерб бюджету оценивается в десятки миллионов рублей.
В 2021 году Оливер Кайзер стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России (ч. 2 ст. 172 УК). Второе уголовное дело было возбуждено в 2024 году по факту уклонения «Экоком» от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК). Бизнесмена арестовали, однако в июле 2025 года Перовский суд Москвы прекратил дело за истечением срока давности. Осенью 2025 года Кайзера вновь задержали и отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.