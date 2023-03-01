РЕН ТВ: упавший в Подмосковье беспилотник был начинен взрывчаткой

Беспилотник, упавший в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома» в Коломенском районе, был начинен взрывчаткой, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, внутри летательного аппарата обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету.

О падении беспилотника в деревне Габастово Коломенского района Московской области 28 февраля рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Откуда прилетел аппарат и кому принадлежал, не уточнялось. Позднее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что упавший беспилотник был иностранного производства и на оснащении у российских подразделений не стоял.

По данным Минобороны РФ, за прошедший день было ликвидировано два украинских беспилотника, атаковавших Кубань и Адыгею. Беспилотник был замечен в районе нефтебазы «Роснефти» в Туапсе, где ночью произошел пожар. Еще один был сбит в Брянской области.

Подробнее — в материале «Ъ».