Брянский губернатор сообщил о сбитом над областью беспилотнике ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 28 февраля над Суражским районом был сбит беспилотник вооруженных сил Украины. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет.

После начала российской военной операции на Украине Александр Богомаз регулярно сообщает об обстреле территории Брянской области. Вчера, 27 февраля, он рассказал об артиллерийском обстреле села в Суземском районе. 10 февраля, по словам господина Богомаза, был сбит один беспилотник, 9 февраля — десять. 3 февраля системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты.

В приграничных районах России действует повышенный уровень террористической опасности. С 3 февраля желтый уровень террористической опасности на территории Брянской области продлен бессрочно.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».