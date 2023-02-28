«РИА Новости»: в Туапсе над нефтебазой, где произошел пожар, был замечен беспилотник

В районе нефтебазы «Роснефти» в Туапсе, где ночью 28 февраля произошел пожар, был замечен беспилотник, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Площадь пожара составила 200 кв. м, нефтяные резервуары затронуты не были.

«Был, но он не попал никуда»,— сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотник в районе нефтебазы этой ночью. По данным анонимного источника Telegram-канала Shot, беспилотников было два: они якобы были начинены взрывчаткой и взорвались в 100 м от нефтехранилища, повредив бойлерную.

Местная жительница так описала ситуацию в районе нефтебазы: «Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы, потому что не было никакой волны, от которой бы тряслись стекла. Просто очень два сильных громких звука» (цитата по 93.ru).

Нефтебаза, где произошел пожар, расположена рядом с нефтеперерабатывающим заводом, который входит в состав «Роснефти». Согласно сообщениям управления МЧС и официальных лиц, возгорание произошло около 2:00 мск, его удалось ликвидировать через час. Разлива нефтепродуктов не произошло.