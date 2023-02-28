Минобороны сообщило о ликвидации атаковавших Кубань и Адыгею беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило, что ночью 28 февраля вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Подразделениями радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, заявили в ведомстве.

«Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры»,— говорится в пресс-релизе Минобороны. Украинская сторона эту информацию никак не комментировала.

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