На подлете к Москве сбили 20 беспилотников

Сначала в канале господина Собянина сообщалось о восьми уничтоженных БПЛА. Позднее мэр опубликовал пост еще о 12 сбитых дронах. На месте падения обломков работают экстренные службы. Росавиация около 22:08 мск сообщила, что в московском аэропорту Внуково введены ограничения — авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Сегодня по согласованию работали также столичные аэропорты Домодедово и Жуковский.