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Коммерсантъ FM
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В Белгороде беспилотник влетел в окно квартиры, никто не пострадал

Ночью 28 февраля БПЛА залетел в окно квартиры в многоэтажке в Белгороде. Жильцов дома эвакуировали, никто не пострадал, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим»,— написал он в Telegram.

По его словам, обломки БПЛА также найдены еще на двух улицах. Были незначительно повреждены три машины. Господин Демидов заверил, что поврежденное имущество восстановят.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что в Белгороде нашли обломки трех боевых беспилотников, было повреждено несколько зданий. Информации о принадлежности БПЛА не приводилось.

Лаура Кеффер

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