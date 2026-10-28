WSJ: Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана в попытке возобновить переговоры

По словам собеседников газеты, Джей Ди Вэнс обратился к Мохсену Резаи по указанию президента США Дональда Трампа. Они добавили, что цель вице-президента Соединенных Штатов — узнать, как много у Вашингтона и Тегерана точек соприкосновения, которые позволили бы не возобновлять боевые действия. Конкретных предложений о мире в письме не содержится.