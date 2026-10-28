Курс доллара. Прогноз на 29–30 октября

Илья Федоров,

главный экономист Рубль в целом сохраняет сильные позиции В ближайшие дни курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80–82 руб./$. Завершение налогового периода и снятие накопленной перепроданности валюты могут сдвинуть курс ближе к верхней границе. При этом рубль в целом сохраняет сильные позиции: высокие цены на нефть, позитивные геополитические сигналы и решение ЦБ выдержать паузу по ставке сдерживают его ослабление в условиях сезонного роста импорта и крупных закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Марина Никишова,

главный экономист Снизит поддержку национальной валюты Снижение напряженности на геополитическом фронте и потенциальный рост валютных поступлений в страну — все это позитивно сказывается на курсе национальной валюты. Российская нефть Urals превысила $100 за баррель, создавая предпосылки для увеличения экспортной валютной выручки. Однако налоговый период заканчивается 28 октября, что несколько снизит поддержку национальной валюты. Но сохранение ЦБ РФ высокой ставки в 14% способствует привлекательности сбережений. Эти факторы еще вполне могут продолжить помогать рублю укрепляться в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе ожидаем торговый диапазон 78–80 руб./$.