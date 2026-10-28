Курс доллара. Прогноз на 29–30 октября
Несмотря на пик налоговых выплат, рублю не удалось заметно укрепить позиции против доллара США. По итогам торгов в среду курс американской валюты составил 80,50 руб./$, что лишь на 15 коп. ниже значений закрытия пятницы. В среду завершился единый налоговый день, только экспортеры перечислили в виде налогов около 1 трлн руб., вдвое больше чем месяцем ранее. Несмотря на это, рублю не удалось заметно укрепить позиции против доллара США, поддержку которому оказало его глобальное укрепление. С начала недели индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос на 0,5%, до 102,5 пунктов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|80.00-82.00
|УК Первая
|79.00-82.00
|ПСБ
|79.00-84.00
|Банк Зенит
|80.00
|Консенсус-прогноз *
|80.75
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль в целом сохраняет сильные позиции
В ближайшие дни курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80–82 руб./$. Завершение налогового периода и снятие накопленной перепроданности валюты могут сдвинуть курс ближе к верхней границе. При этом рубль в целом сохраняет сильные позиции: высокие цены на нефть, позитивные геополитические сигналы и решение ЦБ выдержать паузу по ставке сдерживают его ослабление в условиях сезонного роста импорта и крупных закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
Снизит поддержку национальной валюты
Снижение напряженности на геополитическом фронте и потенциальный рост валютных поступлений в страну — все это позитивно сказывается на курсе национальной валюты. Российская нефть Urals превысила $100 за баррель, создавая предпосылки для увеличения экспортной валютной выручки. Однако налоговый период заканчивается 28 октября, что несколько снизит поддержку национальной валюты. Но сохранение ЦБ РФ высокой ставки в 14% способствует привлекательности сбережений. Эти факторы еще вполне могут продолжить помогать рублю укрепляться в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе ожидаем торговый диапазон 78–80 руб./$.
В фокусе для доллара — решение по ставке Федрезерва США
На стороне российского рубля — очередной виток активного обсуждения перспектив мирных переговоров и прогнозов по деэскалации конфликта. Нефтяные цены демонстрируют рост на фоне рисков затягивания ближневосточного конфликта после атаки на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. В фокусе для доллара — решение по ставке Федрезерва США, где одними из главных факторов являются показатели инфляции, сентябрьский рост оптовых и потребительских цен. В сентябре годовая инфляция в США оказалась выше ожиданий и выросла до 3,7% с 3,4% в августе. Евро — под давлением от распродажи французских государственных облигаций, которая заставила премию за риск по долгу Франции вырасти до максимумов с 2011 года.