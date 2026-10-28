Минфин США добавил 10 физлиц и одну организацию в санкционные списки по КНДР

По данным американских властей, внесенные в санкционный список лица участвовали «в схемах, организованных правительством КНДР, связанных с IT-специалистами». Минфин отмечает, что через такие схемы перечисленные лица «обманывали американские компании и генерировали доходы для финансирования незаконных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет».