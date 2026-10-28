Минфин США добавил 10 физлиц и одну организацию в санкционные списки по КНДР
Минфин США ввел санкции в отношении 10 физических лиц и одного юридического лица, которые, по данным ведомства, связаны с Северной Кореей. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Управления по контролю за зарубежными активами ведомства.
По данным американских властей, внесенные в санкционный список лица участвовали «в схемах, организованных правительством КНДР, связанных с IT-специалистами». Минфин отмечает, что через такие схемы перечисленные лица «обманывали американские компании и генерировали доходы для финансирования незаконных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет».
Среди физических лиц, попавших под санкции, есть два гражданина России. Ограничение также ввели в отношении Центра финансовых и технических разработок КНДР. По данным Минфина США, он находится в России, во Владивостоке.