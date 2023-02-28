На нефтебазе «Роснефти» в Туапсе ночью произошел пожар

На территории нефтебазы «Роснефти» в Туапсе ночью 28 февраля произошел пожар. Нефтяные резервуары не затронуты, разлива нефтепродуктов нет, возгорание уже ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пожар произошел в хозяйственном строении на территории нефтебазы на улице Индустриальной. В 2:30 возгорание локализовали на площади 200 кв. м, в 3:00 ликвидировали. В тушении было задействовано 32 спасателя и 11 единиц техники, передает «РИА Новости».

Портал «93.ru» передает, что местные жители ночью слышали звуки, похожие на взрывы. Что стало причиной пожара на нефтебазе, неизвестно.

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на анонимный источник, нефтебаза подверглась атаке двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. Дроны взорвались в 100 метрах от нефтехранилища, повредив здание бойлерной и вызвав пожар в хозяйственном строении, отмечает медиапроект. «РИА Новости» в экстренных службах сообщили, что в районе нефтебазы был зафиксирован один беспилотник.

Лаура Кеффер