В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

В поселке Новый в Гиагинском районе Адыгеи ночью упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Пострадавших нет.

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«Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы»,— написал господин Кумпилов в Telegram. Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Накануне в Белгороде были найдены обломки БПЛА на двух улицах. Еще один беспилотник залетел в жилую квартиру в многоэтажке. Жителей дома эвакуировали, никто не пострадал. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Суражским районом был сбит беспилотник вооруженных сил Украины. Кроме того, беспилотник был замечен в районе нефтебазы «Роснефти» в Туапсе, где ночью 28 февраля произошел пожар.

Лаура Кеффер