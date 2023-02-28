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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 370-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 28 февраля

Япония ввела санкции против 48 физических и 73 юридических лиц из России. По данным ООН, с начала спецоперации на Украине погиб 8101 человек, еще 13 479 мирных граждан были ранены. Ночью в Белгороде были обнаружены обломки трех беспилотников. Freedom Holding закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:43. Министр финансов США Джанет Йеллен выступила за принятие МВФ новой программы помощи Украине к концу марта.

8:38. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк: без победы с возвращением границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет.

8:29. Американский Freedom Holding Corp. закрыл сделку по продаже российского бизнеса Максиму Повалишину, одному из основателей «Фридом Финанс» (был переименован в Цифра банк).

8:26. Ночью губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде нашли обломки трех беспилотников, пострадавших нет.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:24. Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского не допустить «дальнейшей гибели» страны и заключить мирный договор без предварительных условий.

8:23. Песков в интервью «Известиям»: Путин открыт для любых контактов, которые могут помочь России достичь ее целей теми или иными путями, предпочтительно мирными, но сейчас возможны только военные.

8:21. С 24 февраля 2022 года на Украине погиб 8101 человек, еще 13 479 мирных граждан были ранены — данные ООН.

8:17. Президент Белоруссии Александр Лукашенко: именно сейчас можно положить конец конфликту на Украине, пока Россия не поставила свою экономику на военные рельсы.

8:15. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям»: говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах 2024 года «чуть-чуть преждевременно».

8:14. Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка, главы концерна «Калашников» Алана Лушникова и замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина. Всего под ограничения попали 48 физических и 73 юридических лиц из России.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 369-й

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