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Коммерсантъ FM
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Минфин РФ прокомментировал санкции ЕС против ФНБ

Введенные Евросоюзом ограничения в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ) не скажутся на планах по инвестированию из средств фонда. Об этом сообщили «Интерфаксу», «РИА Новости» и ТАСС в пресс-службе Минфина.

«Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств фонда будут осуществлены в плановом режиме»,— заявили в министерстве.

На 1 января 2023 года объем ФНБ составлял 10,43 трлн руб., на 1 февраля — 10,808 трлн руб. В этом году Минфин обнулит долю евро в ФНБ, оставив только золото, юани и рубли.

25 февраля ЕС ввел десятый пакет санкций в отношении России, под них в том числе попал ФНБ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «ЕС определился с новым пакетом санкций».

Мария Федотова

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