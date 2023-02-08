10,808 триллиона рублей составил на 1 февраля 2023 года объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $155,3 млрд. За месяц размер фонда вырос на 378 млрд руб. В январе, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 38,5 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 2,274 млрд юаней и 3,6 тонны золота из ликвидных активов фонда (продажа золота была проведена впервые с момента появления этого актива в составе ФНБ в июне 2021-го). В итоге на 1 февраля ликвидная часть ФНБ состояла из €10,5 млрд, 307,4 млрд китайских юаней, 551 тонны золота в обезличенной форме и 530 млн руб. В целом ее объем был равен в эквиваленте 6,335 трлн руб., или $91 млрд.