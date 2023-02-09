В 2023 году Минфин обнулит долю евро в ФНБ

Министерство финансов России в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), оставив в нем только золото, юани и рубли.

«Если вопрос — будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году»,— заявил замглавы Минфина Владимир Колычев в ответ на просьбу рассказать о судьбе евро в ФНБ (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, структура фонда будет изменяться постепенно, в ней сохранятся рубли, юани и золото.

По состоянию на 1 января объем ФНБ составляет 10 434 млрд руб. 30 декабря 2022 года Минфин утвердил новую структуру ФНБ. Доля юаня ограничилась 60%, безналичного золота — 40%. Ранее доли юаня и золота в ФНБ составляли 30% и 20% соответственно. Доля евро была 40%, а доля фунта стерлингов и иены — почти 5%.

18 января Минфин объявил о продаже из ФНБ всех фунтов стерлингов и иен, а также о сокращении в четыре раза вложений в евро. Таким образом, ведомство сокращает доли валют недружественных стран в ФНБ.