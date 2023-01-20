10,43 триллиона рублей составил на 1 января 2023 года объем ФНБ, сообщил Минфин. За месяц показатель сократился на 955 млрд руб. При этом в декабре, по разъяснению ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 2,4 трлн руб. Это несоответствие объясняется тем, что переоценка валюты и золота компенсировала часть снижения резервов (на 1,4 трлн руб.). Для финансирования дефицита Минфин реализовал £2,77 млрд и ¥121,9 млрд из активов фонда. В результате в ФНБ не осталось резервов в фунтах и иенах. Фактически эти замороженные активы были переписаны в резервы ЦБ, взамен Минфин получил рубли. Теперь в валютной части ФНБ только евро (10,5 млрд) и юани (310 млрд).