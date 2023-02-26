ЕС определился с новым пакетом санкций

Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России. Под новые ограничения попали Фонд национального благосостояния, Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк. Кредитные организации заявили, что были готовы к решению ЕС, поэтому продолжат работу в привычном режиме и на клиентах это никак не отразится. В компании «Тинькофф Инвестиции» также сообщили, что переведут активы своих клиентов в неподсанкционную компанию в течение одной-трех недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Учитывая, что о санкциях против кредитных организаций было известно заранее, клиенты могли вывести из них евро, отметил адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «Эти три банка попали под блокирующие санкции Евросоюза на основании регламента 269/2014. Теперь к ним будет применен весь спектр запретов и финансово-экономических ограничений, главным из которых является запрет для европейских субъектов делового оборота начинать либо продолжать любые финансово-экономические правоотношения с этими банками.

Это означает, что данные кредитные организации теперь будут отключены от корреспондентских отношений в валюте евро, а, значит, не смогут находиться в системе передачи финансовых сообщений, которые представляет бельгийская SWIFT. Кроме того, они будут лишены права привлекать какие-либо долговые заимствования в Европе. ЕС разрешил всем европейским контрагентам этих трех банков до 26 августа этого года завершить все правоотношения с ними.

Для клиентов этих банков это означает, что они не смогут совершить платеж в валюте евро. Для физических лиц, для российских клиентов в валюте рубль как эти кредитные организации работали, так они и будут работать».

Также Брюссель распространил ограничения на отделение коммерческих автомобилей группы ГАЗ, импорт российского битума, асфальта, экспорт из Европы товаров двойного назначения, а, кроме того, потребовал от стран отчитываться о замороженных активах российского Центробанка. По подсчетам европейцев, новые меры обойдутся России в более €12,5 млрд.

Изначально ЕС планировал ввести санкции 24 февраля в качестве символического жеста в годовщину начала военных действий на Украине. В итоге пакет был оглашен лишь за два часа до дедлайна. Насколько критичны разногласия в Евросоюзе? И можно ли говорить о некоем расколе? Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский отмечает, что и прежде пакеты санкций согласовывались в ходе долгих дискуссий:

«Я бы отметил стремление Европейского союза ужесточить надзор за выполнением санкций, когда ограничения обходились при определенных усилиях обеих сторон. Но, наверное, все возможности утечек перекрыть не удастся. Синтетический каучук требуется для некоторых предприятий, в частности, для немецких и итальянских производителей автомобильных шин, поэтому тут возникают вопросы.

Кроме того, пока еще это не согласовано предложение о ядерном топливе из России, потому что есть очень серьезные его потребители, например, Франция и Венгрия. О расколе я бы не стал говорить, потому что и прежде, когда разрабатывались предыдущие пакеты санкций, там тоже были разногласия. Да, возражения есть со стороны отдельных стран, но, думаю, что они все равно будут преодолены».

Также под персональные санкции ЕС в рамках десятого пакета попали, в частности, глава СПЧ Валерий Фадеев, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, детский хирург Леонид Рошаль, журналисты и руководители СМИ, 20 заместителей министров, 4 депутата Госдумы и военные начальники.

Теперь под ограничениями находятся 1473 физических лица и 205 организаций, сообщили в Совете Евросоюза. Под новые санкции попали и ряд ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса «Росатома».

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Дарья Фоменко