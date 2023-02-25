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Коммерсантъ FM
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ЕС ввел 10-й пакет санкций против России

В официальном журнале Евросоюза опубликован 10-й пакет санкций в отношении России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

В частности, под санкции попали:

  • председатель СПЧ Валерий Фадеев;
  • омбудсмен Татьяна Москалькова;
  • врач Леонид Рошаль;
  • зампред правительства Мособласти Вячеслав Духин;
  • глава Россотрудничества Евгений Примаков;
  • исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский;
  • заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов;
  • замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов
  • военачальник Алексей Авдеев;
  • военачальник Михаил Теплинский;
  • военачальник Сергей Каракаев;
  • главред «Россия 24» Евгений Бекасов;
  • бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Среди организаций в санкции включены:

  • Альфа-банк;
  • Росбанк;
  • Тинькофф банк;
  • ООО «Коммерческие автомобили—группа ГАЗ»;
  • ряд предприятий «Росатома»;
  • медиагруппа «Патриот»;
  • Национальная перестраховочная компания.

24 февраля об очередных санкциях против России объявили США и Великобритания.

Новость дополняется.

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