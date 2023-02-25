ЕС ввел 10-й пакет санкций против России

В официальном журнале Евросоюза опубликован 10-й пакет санкций в отношении России. Ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

В частности, под санкции попали:

председатель СПЧ Валерий Фадеев;

омбудсмен Татьяна Москалькова;

врач Леонид Рошаль;

зампред правительства Мособласти Вячеслав Духин;

глава Россотрудничества Евгений Примаков;

исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский;

заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов;

замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов

военачальник Алексей Авдеев;

военачальник Михаил Теплинский;

военачальник Сергей Каракаев;

главред «Россия 24» Евгений Бекасов;

бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Среди организаций в санкции включены:

Альфа-банк;

Росбанк;

Тинькофф банк;

ООО «Коммерческие автомобили—группа ГАЗ»;

ряд предприятий «Росатома»;

медиагруппа «Патриот»;

Национальная перестраховочная компания.

24 февраля об очередных санкциях против России объявили США и Великобритания.

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