Зеленский заявил о планах встретиться с Си

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Заявление прозвучало после того, как Пекин обнародовал план по мирному урегулированию по Украине.

«Я планирую встретиться с Си Цзиньпином и верю, что это будет полезно для наших стран и для безопасности в мире»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции в Киеве, не уточнив, когда и где (цитата по Reuters).

Президент Украины также назвал предложения Пекина по урегулированию размышлениями по поводу конкретных действий, но не планом.

Китайский МИД опубликовал план по мирному урегулированию на Украине из 12 пунктов, сегодня, 24 февраля. Госдеп США отнесся к нему со скептицизмом, МИД РФ — одобрил.

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Мария Федотова