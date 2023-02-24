Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Захарова назвала условия для достижения целей военной операции политическим путем

МИД РФ поддержал план Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса. Ведомство отметило, что Москва готова к достижению целей военной операции дипломатическим путем при выполнении ряда условий, в том числе признания «новых территориальных реалий». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она назвала главным препятствием мирному урегулированию отказ Киева от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России

Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России

Госпожа Захарова заявила, что в Москве разделяют соображения Пекина по урегулированию конфликта мирными средствами. «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем»,— говорится в комментарии представителя МИДа к документу «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

Мария Захарова рассказала, что подразумевается под разрешением конфликта дипломатическим путем. Это — прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории.

Ранее Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ среди прочего содержит требования уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать мирные переговоры, отказаться от односторонних санкций. В США к плану отнеслись скептически. В Госдепе считают, что нейтральная позиция Пекина не исключает оказания поддержки Москве.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...