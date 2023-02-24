Захарова назвала условия для достижения целей военной операции политическим путем

МИД РФ поддержал план Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса. Ведомство отметило, что Москва готова к достижению целей военной операции дипломатическим путем при выполнении ряда условий, в том числе признания «новых территориальных реалий». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она назвала главным препятствием мирному урегулированию отказ Киева от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России Мария Захарова

Фото: Пресс-служба МИД России

Госпожа Захарова заявила, что в Москве разделяют соображения Пекина по урегулированию конфликта мирными средствами. «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем»,— говорится в комментарии представителя МИДа к документу «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

Мария Захарова рассказала, что подразумевается под разрешением конфликта дипломатическим путем. Это — прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории.

Ранее Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ среди прочего содержит требования уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать мирные переговоры, отказаться от односторонних санкций. В США к плану отнеслись скептически. В Госдепе считают, что нейтральная позиция Пекина не исключает оказания поддержки Москве.

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Мария Федотова