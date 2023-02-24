Что происходит спустя год после ввода войск России на Украину

Великобритания ввела санкции против руководства «Росатома», «Ростеха», «Алмаз-Антея» и четырех банков. Китай представил план по урегулированию конфликта на территории Украины из 12 пунктов. Путин не планирует сегодня обращаться к россиянам. Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины. Губернатор Свердловской области назвал беспределом критику основателя ЧВК «Вагнер» в отношении региона. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:26. Ночью неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе — ТАСС со ссылкой на представителя центра.

11:12. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса на Украине мирным путем.

10:57. Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, почему для России «важно достичь всех целей специальной военной операции». «Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными»,— написал он.

10:37. США не видят изменения готовности российских ядерных сил и не меняли готовность своих, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

10:36. Путин предложил 40 россиянам, имеющим заслуги перед страной, войти в состав Общественной палаты — пресс-служба Кремля.

10:35. Под санкции Великобритании попали мать гимнастки Алины Кабаевой Любовь Кабаева, глава Тульской области Алексей Дюмин, гендиректор оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 Маттиас Варниг и сын бывшего вице-премьера РФ и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака Алексей Козак.

10:35. Под санкции Великобритании попали руководители «Росатома», «Ростеха» и компании «Алмаз-Антей», а также четырех банков.

10:22. Сумма уже оказанной и гарантированной помощи Украине со стороны Германии составляет более €14 млрд, сообщил канцлер Олаф Шольц.

10:13. Великобритания ввела новые санкции против России, под ограничения попали 92 физических и юридических лица.

10:12. По данным Bloomberg, США будут давить на страны и компании, которые еще не ввели санкции против России, пытаясь сохранить торговые связи одновременно с РФ и с Западом.

10:09. Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев назвал беспределом критику основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в отношении региона. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем»,— заявил он в разговоре с 66.ru.

10:05. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: выступление Владимира Путина по поводу годовщины ввода войск на Украину сегодня не планируется.

9:59. Владимир Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий складывается сложная ситуация. «Восток — очень сложно, обидно. Но мы делаем все, чтобы выстоять. Юг — в некоторых районах ситуация достаточно опасная, но у наших бойцов есть средства, чтобы дать отпор оккупанту»,— сообщил он в своем Telegram-канале.

9:57. США выделят Киеву дополнительно $2 млрд на обеспечение «помощи в области безопасности», сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

9:56. Резолюцию Генассамблеи ООН поддержала 141 страна, 32 воздержались. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея.

9:55. Генассамблея ООН приняла резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», документ призывает Россию вывести войска с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ» и прекратить удары по критически важной инфраструктуре.

9:53. Китай представил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине, в котором призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны».