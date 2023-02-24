Госдеп скептически относится к плану Китая по урегулированию конфликта на Украине

У США «есть причины для скептицизма», когда речь идет о готовящейся инициативе Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. По его словам, КНР пусть и стремится занять нейтральную позицию, но при этом помогает России.

Господин Прайс выразил сомнения, что инициатива китайских властей будет беспристрастной. «Когда дело доходит до этих сообщений о мирных предложениях (Китая.— "Ъ"), есть причины для скептицизма… КНР претендует на то, чтобы не принимать сторону в жестокой войне России против Украины, в то же время оказывая поддержку России. Опять же, это экономическая помощь России, это дипломатическая помощь, политическая помощь»,— пояснил он.

Представитель Госдепа отметил, что США хотели бы увидеть «справедливый и прочный мир» на Украине. «Мы полностью согласны с президентом Зеленским в том, что эта жестокая война должна закончиться за столом переговоров, но мы скептически относимся к тому, что сообщения о подобном предложении (Китая.— "Ъ") станут конструктивным шагом вперед»,— сказал Нед Прайс.

При этом он добавил, что Госдеп «воздержится от суждений», пока не увидит подготовленный китайскими властями план. «Мы, безусловно, надеемся, что все страны, у которых есть отношения с Россией, отличные от тех, которые есть у нас, будут использовать этот рычаг, это влияние, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению этой жестокой агрессивной войны»,— подчеркнул господин Прайс.

На прошлой неделе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И сообщил о наличии у Китая мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что его представят сегодня, 24 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Ван И поделился с ним ключевыми пунктами плана, но его подробности не разглашаются. По данным AFP, Пекин не консультировался с Киевом при составлении плана. Bloomberg сообщало, что инициатива включает призыв к прекращению поставок оружия Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер