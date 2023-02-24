Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию на Украине мирным планом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный Китаем план по мирному урегулированию военного конфликта на Украине — не план конкретных действий, а размышления на этот счет. При этом он отметил, что некоторые пункты сходны с его планом по мирному урегулированию: он предложил работать над ними дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Он также назвал положительным изменением сам факт обсуждения конфликта России и Украины Китаем.

План Китая по урегулированию критиковал глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обратил внимание, что требование Китая «прекратить огонь» предполагает новую линию разделения границ. Михаил Подоляк заявил, что Украина настаивает на выводе российских войск к границам 1991 года.

Китай озвучил свой план по мирному урегулированию из 12 пунктов, сегодня, 24 февраля. В плане указаны следующие пункты: прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние ограничения и обеспечить стабильность цепочек мировых поставок.

Госдепартамент США отнесся к плану Китая скептически. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не доверяет Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала изучить предложенный документ, учитывая отношения Китая с Россией.

Анастасия Ларина