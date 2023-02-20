Джо Байден пообещал совместно с союзниками отправить Украине 700 танков

Президент США Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев сообщил о планах поставить ВСУ не менее 700 танков совместно со странами-партнерами. Также американский президент анонсировал совместные поставки Украине тысяч бронемашин и более 2 млн снарядов.

«Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО»,— сообщил Джо Байден в ходе пресс-конференции в Киеве. Трансляцию вел телеканал NBC.

По словам американского лидера, коалиция стран-партнеров объединяет более чем 50 государств от Атлантического до Тихого океана.

Джо Байден посетил Киев сегодня, 20 февраля, когда планировался его двухдневный визит в Польшу. Изначально Белый дом исключил планы американского президента посещать Украину. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн, а также пообещал, что Киев получит «миллиарды бюджетной помощи».

Прежде было известно о коалиции стран, которые намерены отправить Украине немецкие танки Leopard. В нее входят Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2. Великобритания и США объявляли о планах направить Challenger и Abrams.

Подробнее о необъявленном визите президента США в Киев — в материале «Ъ» «И грянул Джо».

Лусине Баласян