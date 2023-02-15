Welt: Нидерланды и Дания не будут поставлять танки Leopard 2 на Украину

Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на ответ на запрос в правительства этих стран.

Как пишет Die Welt, Нидерланды и Дания могут оказать помощь с ремонтом и поставкой устаревших Leopard 1 вместо передачи Leopard 2.

В январе Германия объявила о поставках Украине танков Leopard 2 и Leopard 1, а также разрешила другим странами их реэкспорт. По данным ABC, 12 стран готовы поставить Киеву около 100 танков Leopard 2. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard вошли восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Олеся Павленко