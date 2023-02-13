Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 355-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 13 июня

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, предлагал президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. Финский концерн EKE избавляется от своего последнего проекта в России — недостроенного офисно-гостиничного комплекса San Gally Park в центре Санкт-Петербурга. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:58. Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы содействии России в обходе санкций в отношении нефти, сообщает Politico.

9:50. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в Великобритании планируют изъять российские активы, замороженные из-за санкций.

9:49. В новый пакет санкций ЕС против РФ могут попасть около 130 физических и юридических лиц, в том числе военные, чиновники и журналисты, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов.

9:26. Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в Великобритании Андрей Келин.

9:18. В новый пакет санкций ЕС в отношении РФ могут войти четыре банка, включая Альфа-банк, сообщает Politico.

9:03. Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну — Илон Маск.

8:54. Состояние энергосистемы Украины лучше, чем было в последнее время, считает председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. В большинстве регионов Украины на 13 февраля не прогнозируется дефицит мощностей, отключения не ожидаются. Энергетики считают, что темпы восстановления сейчас выше, чем темпы разрушений.

8:50. Украинский политик Виктор Медведчук считает, что России и Украине не удастся достичь новых Минских соглашений. По его мнению, «сегодня не приходится» говорить о возможности мирных переговоров.

8:43. США вновь рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию в связи с российской военной операцией на Украине, предупреждение опубликовано на сайте американского посольства в РФ.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...