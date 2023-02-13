Что происходит после ввода войск России на Украину. День 355-й

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, предлагал президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. Финский концерн EKE избавляется от своего последнего проекта в России — недостроенного офисно-гостиничного комплекса San Gally Park в центре Санкт-Петербурга. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:58. Евросоюз в рамках нового санкционного пакета по России может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании, которую в ЕС подозревают в якобы содействии России в обходе санкций в отношении нефти, сообщает Politico.

9:50. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в Великобритании планируют изъять российские активы, замороженные из-за санкций.

9:49. В новый пакет санкций ЕС против РФ могут попасть около 130 физических и юридических лиц, в том числе военные, чиновники и журналисты, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов.

9:26. Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в Великобритании Андрей Келин.

9:18. В новый пакет санкций ЕС в отношении РФ могут войти четыре банка, включая Альфа-банк, сообщает Politico.

9:03. Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну — Илон Маск.

8:54. Состояние энергосистемы Украины лучше, чем было в последнее время, считает председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. В большинстве регионов Украины на 13 февраля не прогнозируется дефицит мощностей, отключения не ожидаются. Энергетики считают, что темпы восстановления сейчас выше, чем темпы разрушений.

8:50. Украинский политик Виктор Медведчук считает, что России и Украине не удастся достичь новых Минских соглашений. По его мнению, «сегодня не приходится» говорить о возможности мирных переговоров.

8:43. США вновь рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию в связи с российской военной операцией на Украине, предупреждение опубликовано на сайте американского посольства в РФ.