Ван И: Китай признателен России за готовность к переговорам по Украине

Член Политбюро ЦК КПК, заведующий канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что Китай продолжит занимать «справедливую позицию» в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В сообщении МИД Китая отмечается, что Ван И также выразил признательность России за подтверждение готовности решить украинский конфликт путем диалога и переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И

Фото: пресс-служба президента РФ Ван И

Фото: пресс-служба президента РФ

Кроме того, Ван И подчеркнул, что несмотря на сложную международную ситуацию китайско-российские отношения сохраняют свою стабильность. «Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство никогда не нацелено на третью сторону и не подлежит вмешательству, не говоря уже о принуждении с внешней стороны»,— добавил он.

Китай готов продолжать совместную работу с Россией для расширения практического сотрудничества, защиты законных интересов двух стран и содействия «миру во всем мире», следует из сообщения китайского МИДа.

Ранее сегодня, 22 февраля, Владимир Путин встретился с Ван И в Кремле. Перед этим член Политбюро ЦК КПК встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По результатам встречи господин Лавров заявил, что ожидает «выхода на новые договоренности» с Пекином.

Милена Костерева